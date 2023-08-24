Гутерриш назвал запуск ракеты КНДР со спутником нарушением резолюций СБ ООН

Генеральный секретарь ООН осуждает попытку запуска КНДР еще одного военного спутника

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал попытку запуска КНДР ракеты с, предположительно, спутником противоречащей резолюциям Совета Безопасности и призвал Пхеньян возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении представителя офиса генерального секретаря Флоренсии Сото Ниньо.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает попытку запуска КНДР еще одного военного спутника. Любой запуск КНДР с использованием баллистических ракетных технологий идет вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь подтверждает свой призыв к КНДР прекратить подобные действия и как можно скорее, без предварительных условий возобновить диалог ради достижения задачи устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова".

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала японское воздушное пространство в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения населения.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В космическом агентстве КНДР подчеркнули, что неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.