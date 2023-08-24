В США сообщили, что начнут в октябре подготовку украинских пилотов к управлению F-16

Обучение будет проводиться на базе в штате Аризона, уточнили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в октябре начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на базе в штате Аризона. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединенные Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16 <...>, вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнется в октябре на базе <...> в Аризоне", - сказал он.

Райдер не стал называть точное число украинцев, которые пройдут обучение. "Мы предполагаем, что обучение пройдут несколько пилотов и десятки представителей технического персонала", - сказал он. Несмотря на то что часть "украинских пилотов обладает некоторыми навыками английского языка", по прибытии в Соединенные Штаты все военнослужащие должны будут пройти дополнительное обучение английскому ввиду большого количества специализированной лексики, необходимой для дальнейших занятий на F-16, добавил представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что вопрос передачи Киеву истребителей - это вопрос "месяцев, а не недель". "Мы говорим о месяцах, не о неделях, конечно же. Как мы уже говорили, речь идет о поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Это не касается контрнаступления, которое идет прямо сейчас", - пояснил Райдер.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.