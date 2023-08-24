Экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сдался властям Джорджии

По данным телеканала CNN, Медоуз будет арестован на время, пока оформляются соответствующие документы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший глава аппарата Белого дома при экс-президенте США Дональде Трампе Марк Медоуз явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), чтобы сдаться властям в связи с выдвижением обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, Медоуз будет арестован на время, пока оформляются соответствующие документы. В течение нескольких часов он, как ожидается, сможет покинуть здание тюрьмы. О размере залога, который должен внести Медоуз, пока не сообщается.

В ближайшие часы также ожидается явка в тюрьму Трампа для сдачи властям. Ранее его адвокаты достигли с властями штата договоренности о внесении залога в размере $200 тыс.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.