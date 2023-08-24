Суд Джорджии 23 октября начнет процесс по делу о вмешательстве в выборы

Изначально судебный процесс планировалось начать в марте 2024 года, однако прокурор Фэнни Уиллис потребовала перенести начало разбирательства

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Суд штата Джорджия принял решение начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа, 23 октября 2023 года, говорится в опубликованном постановлении.

Изначально судебный процесс планировалось начать в марте 2024 года. Однако прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис потребовала перенести начало разбирательства на октябрь, сославшись на ходатайство одного из обвиняемых - Кеннета Джона Чезбро, который попросил ускорить рассмотрение его дела. "Начать судебный процесс 23 октября 2023 года", - указывается в документе суда.

Таким образом, суд проигнорировал просьбу защиты Трампа, которая выступала против начала процесса в октябре и настаивала на рассмотрении всех дел уже после выборов президента в ноябре 2024 года.

Помимо этого, суд установил в качестве крайней даты для подачи ходатайств 27 сентября. На 29 сентября запланированы досудебные слушания.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.