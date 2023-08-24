Пентагон не знает, сколько времени займет обучение украинских пилотов управлению F-16

Сроки подготовки зависят от уже имеющихся навыков и квалификации и могут составлять как пять, так и восемь месяцев, заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не дал прямого ответа на вопрос, сколько времени потребуется для обучения пилотов ВСУ управлению F-16.

Райдера спросили, будут ли, по мнению США, украинские пилоты готовы к участию в боевых действиях на Украине с использованием F-16. "Я знаю, что мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать, что эти пилоты будут достаточно обучены и получат достаточно знаний, необходимых для управления этим сложным видом вооружений. Это наша часть, и мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы быть уверенными в том, что <...> когда они [пилоты] вступят в бой, они будут готовы к этому", - сказал он.

Райдер отметил, что сроки подготовки зависят от уже имеющихся навыков и квалификации и могут составлять как пять, так и восемь месяцев. "Многое будет зависеть от конкретных пилотов и их уровня", - сказал он. В Министерстве обороны США уточнили, что пока у Киева нет инфраструктуры, необходимой для обслуживания F-16.

В ходе брифинга представитель Пентагона также сообщил, что в октябре Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на военно-воздушной базе Моррис в штате Аризона, а перед этим они пройдут курсы английского языка.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.