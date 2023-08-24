Шольц выступил за гендерный паритет в Бундестаге и региональных парламентах ФРГ

Глава правительства ФРГ выразил неуверенность в поддержке большинства в пользу внесения поправок в закон в обозримом будущем

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за гендерный паритет в Бундестаге (парламент), а также в законодательных органах федеральных земель. Об этом он заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Мюнхене.

Глава правительства ФРГ отметил, что не уверен в поддержке большинства в пользу внесения поправок в закон в обозримом будущем. "Вероятно, это займет некоторое время", - сказал Шольц.

Однако канцлер ФРГ отверг опасения по поводу правового регулирования вопроса гендерного равенства. "Есть способ сделать это правильно и сделать так, чтобы Федеральный конституционный суд всем был доволен", - констатировал Шольц.

Доля женщин в Бундестаге в настоящее время составляет 35%. Только во фракциях "зеленых" и левых женщин больше, чем мужчин, при этом наименьшая доля женщин приходится на партию "Альтернатива для Германии". В кабинет министров Шольца изначально входило равное число женщин и мужчин - по восемь. Однако после отставки министра обороны Кристине Ламбрехт, которую затем сменил Борис Писториус, паритет в кабинете министров был нарушен.