24 августа, 21:27

Минск прекратил действие соглашений с Киевом по ветеринарии и карантину растений

Министерство иностранных дел Белоруссии должно направить уведомление о прекращении действия документа

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действия межправительственных соглашений с Украиной о сотрудничестве в области ветеринарной медицины и карантина растений. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, подписанного в городе Мозыре 1 августа 2002 года; соглашения <...> о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанного в городе Минске 7 октября 2013 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашений. 

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