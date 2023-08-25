Швейцария вернула Китаю пять артефактов разных эпох

Речь о трех статуэтках, кувшине и монетах, конфискованных в рамках уголовного производства в полукантоне Базель-Штадт и кантоне Тичино

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Швейцария вернула Китаю пять старинных артефактов - три статуэтки, кувшин и монету. Как сообщило швейцарское правительство, культурные ценности, принадлежащие к разным эпохам, были конфискованы в рамках уголовного разбирательства в полукантоне Базель-Штадт и кантоне Тичино.

Возвращенные предметы культуры включают статуэтку всадника эпохи династии Хань, правившей в Китае с 206 года до н. э. до 220 года н. э., кувшин для вина династии Мин (1368-1644), две статуэтки лошадей империи Тан (618-907) и монету империи Юань (1271-1368). "Они были конфискованы в рамках уголовного производства, открытого в Базель-Штадте и Тичино, а затем переданы федеральным властям", - говорится в сообщении.

В церемонии передачи артефаков в Берне участвовали руководители Федерального управления культуры Швейцарии и посольства Китая, отметили в Берне. Эта реституция "подчеркивает совместную приверженность" двух стран конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

Реституцию осуществили в соответствии со швейцарским федеральным законом о международной передаче культурных ценностей, который регулирует ввоз и вывоз таких ценностей и их возврат. Он также предусматривает меры, направленные против незаконной передачи права собственности на культурные ценности. Посредством этого закона Швейцария "намерена помочь защитить культурное наследие человечества и предотвратить кражи, грабежи, а также незаконный вывоз и ввоз культурных ценностей", сообщило правительство.