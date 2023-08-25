Президент Нигерии попросил делегацию религиозных лидеров вновь отправиться в Нигер

Бола Тинубу оценил усилия делегации и одобрил еще один визит в Ниамей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу обратился к делегации религиозных лидеров своей страны с просьбой снова отправится в Нигер для переговоров с мятежниками. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на главу делегации Шейха Балу Лау Абдуллахи.

По ее информации, после возвращения в Абуджу делегаты обсудили с Тинубу итоги переговоров в Нигере. На встрече президент одобрил еще один визит делегации в Ниамей.

"Он (Бола Тинубу - прим. ТАСС) оценил наши усилия и вновь наделил нас полномочиями на то, чтобы мы продолжили вести диалог <...> с хунтой", - цитирует издание Шейха Балу Лау Абдуллахи.

24 августа лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани во второй раз в августе встретился в Ниамее с делегацией религиозных лидеров Нигерии для обсуждения путей мирного урегулирования кризиса в стране. В посреднических переговорах также приняли участие члены НССР, глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн и представители исламских ассоциаций Нигера.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован НССР во главе с Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.