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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

По словам президента Украины, он поблагодарил американского лидера за поздравление с Днем независимости

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

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"Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости", - написал Зеленский. Он заверил, что США "могут рассчитывать на Украину в том, что касается защиты общих ценностей".

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли Акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года 24 августа на Украине День независимости начали отмечать как государственный праздник, он стал выходным. В 2023 году парада и массовых праздничных мероприятий не было, а сам день считался рабочим, так как в стране действует военное положение. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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