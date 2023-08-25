Си Цзиньпин предложил Моди нормализовать ситуацию на границе Китая и Индии

Председатель КНР отметил, что это соответствует интересам как Пекина, так и Нью-Дели

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди приложить совместные усилия для урегулирования вопросов, касающихся границы двух государств. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, встреча Си Цзиньпина и Моди состоялась 23 августа в ходе проведения саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в южноафриканском Йоханнесбурге. "Нам нужно исходить из общей ситуации в двусторонних отношениях, должным образом урегулировать пограничные вопросы, сообща поддерживать мир и спокойствие в районе, прилегающем к совместной границе", - подчеркнул председатель КНР.

Он отметил, что нормализация отношений соответствует интересам как Пекина, так и Нью-Дели. "К тому же это положительно отразится на глобальном и региональном мире, стабильности, а также развитии", - подытожил Си Цзиньпин.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Китай и Индия стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях они начали постепенный отвод войск.

Отсутствие демаркированной границы между Китаем и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш. В 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль КНР перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.