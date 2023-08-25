Япония намерена публиковать достоверные данные о воде в океане после сброса с АЭС

По словам министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, Токио будет добиваться того, чтобы страны, которые приостановили импорт японской продукции из-за опасений по поводу возможного радиационного заражения, отменили ограничения

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в прозрачной манере публиковать данные о состоянии воды в океане после сброса с АЭС "Фукусима-1" жидкости, очищенной от радиоактивных частиц. Об этом журналистам заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Мы будем в прозрачной манере публиковать данные о качестве воды", - отметил он. По словам Нисимуры, Токио будет добиваться того, чтобы страны, приостановившие импорт японской продукции из-за опасений по поводу возможного радиационного заражения, отменили эти ограничения. Министр выразил уверенность в том, что такие решения принимались некоторыми государствами без какого-либо научного обоснования.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Главное таможенное управление КНР в ответ на это объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно отменить такие ограничения.

Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Очищенная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости. TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.