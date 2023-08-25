В Гондурасе до октября продлили действие режима ЧП для борьбы с преступностью

Меры будут действовать на территории по меньшей мере 158 муниципалитетов

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения (ЧП) для борьбы с преступностью, введенный 6 декабря прошлого года в десятках наиболее проблемных муниципалитетов Гондураса, будет продлен до 6 октября. Об этом в четверг сообщает телеканал Telesur.

Принятые меры будут действовать на территории по меньшей мере 158 муниципалитетов. Власти отмечают, что чрезвычайные меры для наведения порядка в сфере безопасности оказались результативными. Согласно официальным подсчетам, с января по июнь текущего года зарегистрировано 1 861 убийство, тогда как за тот же период 2022 года - 2 225.

В 2021 году уровень убийств в центральноамериканской республике составил примерно 38 случаев на 100 тыс. жителей, что стало одним из самых высоких показателей такого рода во всей Латинской Америке. По итогам 2022 года среднее значение показателя составило 35,8. Как отметили местные СМИ, речь идет о минимальном значении за последние 16 лет.