В Южной Корее заявили, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" проходит без аномалий

Заместитель главы управления координации государственной политики Республики Корея Пак Ку Ён отметил, что правительство ведет тщательный мониторинг и анализ ситуации

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с японской АЭС "Фукусима-1" проходит согласно плану и без каких-либо аномалий. Такую оценку южнокорейских властей привел заместитель главы управления координации государственной политики Республики Корея Пак Ку Ён в ходе ежедневного брифинга по ситуации вокруг сброса воды.

"Сброс воды на данный момент проходит стабильно, согласно изначальному плану, и у нас есть понимание, что никаких аномалий зафиксировано не было", - приводит его слова агентство Yonhap. Пак Ку Ён подчеркнул, что правительство Южной Кореи ведет тщательный мониторинг и анализ ситуации со сбросом воды. "Правительство сделает все необходимое с целью мониторинга ситуации, чтобы никакого влияния на безопасность и здоровье людей оказано не было", - добавил он.

Ранее премьер-министр Республики Корея Хан Док Су выразил уверенность в том, что местным жителям не стоит беспокоиться из-за сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", если он пройдет согласно заявленным японскими специалистами параметрам.

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) 24 августа приступили к контролируемому сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы начались в соответствии с намеченным ранее графиком.

Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Очищенная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости. TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.