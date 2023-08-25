Аргентина считает нецелесообразным отказ от интеграционных блоков из-за других членов

Министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро заявил, что ни одна страна G20 не выходит из группы по причине разногласий с другими членами

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины рассматривает вопрос о присоединении к новым интеграционным блокам исходя прежде всего из национальных интересов и считает нецелесообразным отказываться от участия в интеграционных механизмах из-за разногласий с другими членами блока. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро.

"Аргентина будет присоединяться с прагматичным подходом ко всем механизмам, которые потребуются, чтобы защитить свои национальные интересы. Речь идет о создании новых механизмов участия, а не уменьшения их количества, нужно больше площадок для интеграции, а не меньше. Сегодня ни одна страна G20 не выходит из группы по причине разногласий с другими членами", - сказал он на семинаре, который проводила организация Americas Society.

Ранее кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом БРИКС. Она считает членство недопустимым из-за конфликта между Украиной и Россией и присоединения Ирана, членов правительства которого Буэнос-Айрес подозревает в причастности к террористическим атакам, произошедшим в столице Аргентины в 1992 и 1994 годы. "Сегодня Аргентине удалось добиться вступления в группу БРИКС, ВВП которой больше, чем G7. В чем польза выхода оттуда? Как от этого выиграли бы наши люди?", - сказал Кафьеро.

"Глобальные международные отношения работают, когда страны сидят за столом переговоров, потому что так мы можем указать на ошибки и вещи, которые нам не нравятся", - убежден глава МИД Аргентины.

В четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года.

Выборы главы государства пройдут в Аргентине 22 октября. Прошедшие 13 августа праймериз показали, что лидерами предвыборной гонки являются Буллрич, действующий министр экономики Серхио Масса и либертарианец Хавьер Милей, который неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Китаем, но позволит частному бизнесу торговать с ним.