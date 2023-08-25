По итогам внеочередной встречи главы правительств поручили Совету Евразийской экономической комиссии проработать проект "Петербургской декларации"

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 октября в Бишкеке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Киргизии.

"По итогам внеочередного заседания главы правительств поручили Совету Евразийской экономической комиссии проработать проект "Петербургской декларации" с целью окончательного его рассмотрения на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 26-27 октября 2023 года в городе Бишкек", - сообщили в кабмине.

24 августа в городе Цахкадзор в Армении состоялось внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета.

Предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило 7-9 июня в Сочи.