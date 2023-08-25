В Литве заявили о проведении тактических учений по сценариям плана прикрытия границы

Одним из них является обеспечение защиты границы от нелегальной миграции, отметили в МВД республики

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Тактические учения пограничной службы, армии, а также других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Белоруссией, проходят в Литве. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"Одним из сценариев учений является обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Предстоит также отработка реакции на вероятные гибридные военные угрозы", - говорится в сообщении.

Задачей учений ставится проверка уровня взаимодействия сотрудников пограничного ведомства и военных. Наблюдателями на учениях являются представители МВД Латвии, Польши и Эстонии.

Правительство Литвы в начале июля утвердило план прикрытия границы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Он предоставляет возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений, а также позволяет избежать дополнительных согласований при автоматическом запуске механизма этих мер.

План оговаривает порядок действий при действии усиленного режима охраны государственной границы Литвы, часть которой является внешней границей Евросоюза.