Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию беженца из Судана

По сообщению белорусского Госпогранкомитета, после полученных травм мужчина практически не мог самостоятельно передвигаться

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Польские силовики вытеснили на белорусскую территорию через калитку истощенного беженца из Судана. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"Днем 23 августа белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили избитого мужчину, гражданина Судана. Беженец рассказал, что на территории Польши его задержали люди в военной форме. Несмотря на истощенное состояние иностранца, польские силовики избили его, а затем вытеснили в Беларусь через калитку в заграждении. После издевательств на теле мужчины остались гематомы, самостоятельно передвигаться он практически не мог", - говорится в сообщении.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудники Госпогранкомитета в 2022 году пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в рядом с границами со странами Евросоюза обнаружили более 30 погибших иностранцев.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и протяженностью длиной 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.