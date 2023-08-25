Сьерра-Леоне откроет посольство в Иерусалиме

Президент страны Джулиус Маада Био провел телефонный разговор с главой израильского МИД Эли Коэном

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био сообщил в ходе телефонного разговора главе израильского МИД Эли Коэну о намерении открыть посольство своей страны в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Коэн "беседовал <…> по телефону с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био и обсудил с ним ход укрепления позитивных межгосударственных отношений", говорится в заявлении. Президент Сьерра-Леоне "сообщил Коэну, что намерен открыть посольство своей страны в Иерусалиме", добавили в пресс-службе МИД Израиля. Израиль и Сьерра-Леоне установили официальные отношения в 1961 году, однако с тех пор африканская страна не имела дипмиссии в Израиле, отмечает телеканал I24.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово.

В феврале 2023 года МИД Израиля сообщил, что открыть свое посольство в течение года в Иерусалиме согласилась Папуа - Новая Гвинея. 16 августа Коэн и президент Парагвая Сантьяго Пенья согласовали возвращение посольства этой страны в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2023 года. В тот же день глава МИД Израиля договорился с властями Уругвая об открытии дипломатического офиса страны в Иерусалиме.