В Берлине начался суд над подозреваемым в нападении на офис российских журналистов

Заседания по делу гражданина России Дмитрия Б. будут проходить до 15 декабря включительно

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Слушания по делу гражданина РФ Дмитрия Б. начались в суде Берлина - мужчину подозревают в нападении на расположенное в районе Штеглиц здание, в котором проживают и работают российские журналисты.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, заседания будут проходить до 15 декабря включительно. Всего на текущий момент предусмотрено 20 заседаний.

Как ранее сообщали местные СМИ, речь идет о политическом активисте, который живет в Германии с 90-х годов и в прошлом организовывал в Берлине акции против российских властей. Его задержали 14 декабря 2022 года, с тех пор мужчина находился в следственном изоляторе. Обвинения ему выдвинули 20 июня.

6 мая 2022 года окно одной из квартир дома в Штеглице, где проживали сотрудники агентства "РИА Новости", было разбито брошенной с улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также прикрепленных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Этот предмет уничтожили саперы управляемым взрывом. Посольство РФ в ФРГ на следующий день сообщило о предотвращении "вероятной попытки осуществления террористического акта" в отношении российских журналистов

Также мужчине выдвинули обвинения по другим статьям, не связанным с инцидентом в Штеглице. Его подозревают в мошенничестве при получении финансовой помощи в пандемию, а также в манипуляции с газовыми счетчиками в съемной квартире.

Он ранее отвергал обвинения и утверждал, что "стал жертвой интриг российских спецслужб", чему, однако, нет никаких доказательств, говорилось в сообщении прокуратуры.