ЦАР планирует продолжить сотрудничество с Россией после гибели Пригожина

Как сообщил советник президента республики Фидель Гуанджика, основатель ЧВК "Вагнер" "сохранил демократию" в стране

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Банги продолжит военное сотрудничество с Москвой, несмотря на гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

"[Гибель Пригожина] - это печальная новость, он сохранил демократию в нашей стране, так что мы в трауре. Но для нас это ничего не меняет", - приводит его слова газета Financial Times. По словам Гуанджики, ЦАР продолжит взаимодействие с РФ "благодаря соглашению с Кремлем".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что вопрос о нахождении ЧВК "Вагнер" в ЦАР и еще в нескольких африканских странах регулируется договоренностью, которая "заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК "Вагнер". Лавров напомнил, что в ЦАР давно работают несколько сотен инструкторов РФ по линии Минобороны. Он также указал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.