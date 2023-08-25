Медведчук считает, что прозападная политика приведет Украину к краху и изоляции

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что Киев "вопреки предпочтениям граждан и национальным экономическим интересам, под давлением Запада определил в 2014 году безальтернативным европейский вектор экономической интеграции", подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украина окажется в полной торговой изоляции и потерпит экономический крах, если продолжит исключительно прозападную политику и применение недружественных мер против стран БРИКС. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Киев, продолжил Медведчук, "вопреки предпочтениям граждан и национальным экономическим интересам, под давлением Запада определил в 2014 году безальтернативным европейский вектор экономической интеграции", подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Параллельно украинские власти пошли на разрыв экономических отношений с Россией и странами СНГ, присоединились к санкциям ЕС в отношении РФ, всячески блокировали транзит, перечислил он.

"Нынешнее руководство Украины продолжает пагубную политику предшественников и сегодня, разрывая разного рода двусторонние соглашения с Россией, Беларусью, Ираном, Сирией, а также СНГ. Здесь политика сохранится проамериканской. Однако следует помнить, что продолжение прежней одновекторной политики и пролонгации недружественных мер в отношении уже 11 стран БРИКС обернется для Украины полной торгово-экономической изоляцией и окончательным экономическим крахом", - написал он в статье "Новый миропорядок", опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся 15-й саммит БРИКС. Главным событием саммита стало присоединение с 1 января 2024 года к БРИКС шести новых стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Четыре из пяти стран - участниц БРИКС, напомнил Медведчук, входят в 10 крупнейших государств мира по ВВП. Само объединение он назвал "фактически локомотивом мировой экономики".