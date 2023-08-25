Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года

Прокуратура также обвиняет бывшего президента Франции в "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств"

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент Франции (2007 - 2012 год) Николя Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийскими властями. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Национальной финансовой прокуратуры Франции, первое слушание запланировано на 7 марта 2024 года.

Прокуратура обвиняет бывшего президента в "нелегальном финансировании избирательной кампании", "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств". Согласно коммюнике, подобные преступления могут караться 10 годами тюрьмы. Помимо Саркози на скамье подсудимых также окажутся 12 других фигурантов этого дела, включая трех бывших министров: экс-глав МВД Клода Геана и Бриса Ортефё, а также экс-министра бюджета Эрика Воэрта. Решение по этому делу может быть вынесено в 2025 году, уточняет телеканал.

Впервые о финансировании кампании Саркози заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу Euronews он утверждал, что Саркози получал финансовую поддержку от ливийского правительства.

Между тем агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто на избирательные нужды Саркози получил от Каддафи €50 млн. Посредником предполагаемой сделки был Зияд Такиеддин, который утверждал, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели. Позднее Такиеддин неожиданно отказался от своих слов, заявив, что Саркози не получал деньги от ливийских властей.