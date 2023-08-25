25 августа, 13:32

И.о. главы МИД Нидерландов выдвинули на должность еврокомиссара

Ожидается, что Вопке Хукстра будет отвечать за климат

ГААГА, 25 августа. /ТАСС/. Нидерланды выдвинули и. о. главы МИД Вопке Хукстру на должность еврокомиссара после того, как Франс Тиммерманс решил оставить пост первого заместителя главы Еврокомиссии. Об этом сообщил на брифинге и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

По его словам, решение принято после обширных консультаций с кабинетом министров и руководством ЕС. Хукстра "является хорошим кандидатом" и обладает "большим опытом в области финансов и иностранных дел", подчеркнул Рютте.

На следующей неделе Хукстра должен встретиться с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, его кандидатуру должен одобрить Европейский парламент. Ожидается, что Хукстра, как и Тиммерманс, будет отвечать за климат.

Тиммерманс подал в отставку, поскольку решил возглавить коалицию левых, состоящую из Партии труда и "Зеленых левых", на предстоящих 22 ноября выборах в парламент Нидерландов. 

Теги:
Рютте, МаркНидерландыТиммерманс, ФрансФон дер Ляйен, Урсула
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