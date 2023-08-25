Постпред при ООН заявила о готовности США обсуждать с КНДР "все озабоченности" Пхеньяна

Линда Томас-Гринфилд отметила, что республика не реагирует на предложения Соединенных Штатов

ООН, 25 августа. /ТАСС/. США готовы к диалогу с КНДР без предварительных условий, в рамках которого открыты к обсуждению всех озабоченностей Пхеньяна. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы готовы к дипломатии. У нас нет предварительных условий для взаимодействия, готовы обсуждать любые озабоченности правительства КНДР", - сказала она.

По утверждению дипломата, Пхеньян не реагирует на предложения Вашингтона.