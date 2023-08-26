Новое правительство Таиланда намерено продлить срок действия турвиз до 90 дней

Как отметил премьер королевства Сеттха Тхависин, "упрощение иммиграционных процедур сделает их более удобными для иностранных туристов"

БАНГКОК, 26 августа. /ТАСС/. Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос о продлении срока действия туристических виз с 30 до 90 дней. Об этом сообщил премьер-министр Сеттха Тхависин на встрече с представителями местных ассоциаций туроператоров и предпринимателями в курортной провинции Пхангнга, информировал телеканал Thai PBS.

По словам премьера, "упрощение иммиграционных процедур сделает их более удобными для иностранных туристов". По данным телеканала, на предложение некоторых туроператоров освободить граждан Китая, Индии и России от обязанности оформлять визы на въезд в королевство Тхависин ответил, что этот вопрос "должен быть тщательно рассмотрен", поскольку связан с вопросами безопасности.

"Что касается медицинского туризма, то здесь важно сделать пребывание длительным. Иностранные туристы обязательно приедут, но мы можем столкнуться с нехваткой кадров, если многие провинции будут развивать одновременно именно это направление, поэтому это необходимо учитывать", - сказал глава правительства.

Заместитель генерального директора консульского департамента МИД Наручаи Ниннад ранее заявлял об отсутствии планов вновь вводить 45-дневный срок безвизового пребывания для туристов из РФ и других стран. Для нахождения в королевстве более 30 дней необходимо оформить визу на 60 дней, которую затем можно продлить еще на 30 дней.

По данным властей, число российских туристов, посетивших Таиланд с января по июль этого года, выросло в 11 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2022 год в страну приехали 435 тыс. туристов из РФ, в этом году - более 900 тыс.