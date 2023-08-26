СМИ: в Швеции служителям мечети послали обгоревшие Кораны

Инцидент произошел в городе Упсала, сообщила радиостанция Sveriges

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Духовные лица мечети города Упсала в 70 км к северу от Стокгольма получили по почте обгоревшие Кораны. Об этом сообщила радиостанция Sveriges.

"Несколько полусожженных Коранов было отправлено в мечеть в Упсале, несколько - управлению. Несколько отправили на домашние адреса", - рассказал председатель мусульманской ассоциации мечети Упсалы Ясер Абу Джейшех.

В здании установлены камеры наблюдения. "У нас шесть камер в мечети и еще шесть или семь снаружи", - уточнил Ясер Абу Джейшех.

Этим летом в Швеции прошла серия акций сожжения Корана, которые вызвали крайне негативную реакцию населения королевства и мусульманских стран. Полиция рассматривает ряд новых заявок на проведение подобных акций. На прошлой неделе полиция безопасности повысила уровень террористической угрозы в Швеции до максимального.