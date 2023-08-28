Республиканцы в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Байдена в сентябре

Однако некоторые из представителей партии отметили, что пока не готовы на такой шаг

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США выступает за то, чтобы уже в сентябре начать процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена, однако единого мнения по этому вопросу пока нет. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Как следует из материала, "республиканцы в Палате представителей настойчиво добиваются проведения расследования в рамках процедуры импичмента президента Байдена", поскольку считают, что он может быть причастен к коррупции. Некоторые из них заявляют, что к этому следует приступить "уже в следующем месяце, когда Конгресс соберется вновь" после каникул. "Это необходимо", - заявил, в частности, журналистам издания конгрессмен Ральф Норман (республиканец от штата Южная Каролина). "Я имею в виду, если не сейчас, то когда?" - подчеркнул он. "У нас достаточно [оснований] не только для начала разбирательства, но и для объявления ему импичмента", - уверен Норман.

В материале приводятся также слова нескольких других конгрессменов-республиканцев, которые выступили за начало процедуры импичмента. Вместе с тем, как констатируется в публикации, другие законодатели-республиканцы "заявили, что пока не готовы сделать такой шаг".

"Я думаю, что прежде чем мы начнем расследование в рамках процедуры импичмента, должна быть прямая связь между президентом и какими-либо уликами", - сообщил журналистам член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон (от штата Небраска). "Нам нужно иметь какие-либо очевидные доказательства тяжелого преступления или нарушения, а не просто предполагать, что оно могло произойти. Я думаю, нам нужны более надежные улики, чтобы двигаться в этом направлении", - добавил он.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее допускал, что процедура импичмента Байдена может быть начата в сентябре. Как подчеркнул законодатель в июле, это является единственным способом узнать правду о причастности действующего президента США и его семьи к коррупции.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.