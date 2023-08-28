Еврокомиссар заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта

Тьерри Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт.

"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу ст. 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", - сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI.

Вопрос о вступлении Украины в ЕС, по словам еврочиновника, связан с выполнением Киевом всех необходимых требований. По словам Бретона, речь, в частности, идет "о верховенстве права, уважении прав человека и развитии внутреннего рынка". "Начало процедуры присоединения [к ЕС] не означает автоматического вступления. Очевидно, что страна-претендент должна выполнить все условия", - добавил Бретон, отметив, что "некоторые выполняют условия, а некоторые - нет".

По итогам саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет.