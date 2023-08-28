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обновлено 28 августа, 08:46
Военная операция на Украине

Еврокомиссар заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта

Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACA via Reuters Connect
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
© Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACA via Reuters Connect

Тьерри Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу ст. 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", - сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI.

Вопрос о вступлении Украины в ЕС, по словам еврочиновника, связан с выполнением Киевом всех необходимых требований. По словам Бретона, речь, в частности, идет "о верховенстве права, уважении прав человека и развитии внутреннего рынка". "Начало процедуры присоединения [к ЕС] не означает автоматического вступления. Очевидно, что страна-претендент должна выполнить все условия", - добавил Бретон, отметив, что "некоторые выполняют условия, а некоторые - нет".

По итогам саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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