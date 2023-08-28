FT: Лондон рассматривает запрос Эр-Рияда на участие в создании истребителя 6-го поколения

По мнению представителя крупнейшей британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Германа Класена, возможное участие ближневосточной страны в проекте абсолютно не скажется на сроках его реализации

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Великобритания обсуждает на правительственном уровне заявку Саудовской Аравии на участие в совместном с Италией и Японией проекте разработки к 2035 году перспективного истребителя шестого поколения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя крупнейшей британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Германа Класена.

По данным издания, Эр-Рияд был ведущим закупщиком британских военных самолетов с середины 1980-х годов, и как проинформировали ранее в Минобороны Соединенного Королевства, Саудовская Аравия рассматривается как "ключевой партнер" в GCAP (Global Combat Air Programme). Эксперты связывают это прежде всего с возможным привлечением инвестиций.

По мнению Класена, главы подразделения Future Combat Air Systems в BAE Systems, возможное участие ближневосточной страны в проекте "абсолютно [не скажется]" на сроках его реализации. Опасения на этот счет высказывает оборонное ведомство Японии, говорится в статье. Минобороны этой страны в заявлении FT указало, что двери для участия другой страны в GCAP открыты, но при условии, что сроки реализации проекта не будут перенесены на более позднее время. Минобороны Японии также объявило, что приложит усилия для укрепления оборонных связей с Саудовской Аравией, крупнейшим поставщиком нефти в страну, но отказалось от комментариев по поводу того, даст ли Токио разрешение на участие Эр-Рияда в проекте.

Согласно распространенному в декабре прошлого года заявлению Лондона, Рима и Токио, лидеры трех стран достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения в условиях, когда "все более важной задачей становится защита демократии, экономики и безопасности, а также региональной стабильности". Три страны намерены использовать свои передовые технологические наработки для воплощения проекта в жизнь и последующей модернизации истребителей. К 2024 году планируется начать этап разработки конструкции, а до этого партнерам еще предстоит договориться о распределении затрат на осуществление программы.

По оценкам аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, программа позволит на долгосрочной основе обеспечивать рабочими местами свыше 20 тыс. британцев и к 2050 году принесет в бюджет свыше £26 млрд ($32,8 млрд).