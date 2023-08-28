Кисида призвал японцев поддержать местных рыболов, добавив в рацион больше морепродуктов

Премьер-министр Японии пообещал, что на этой неделе правительство страны огласит конкретный план поддержки национальной рыболовецкой отрасли

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал жителей страны поддержать местных рыболовов, добавив в рацион больше морепродуктов.

"Мы полны решимости защитить интересы наших рыболовов, - сказал глава японского правительства, общаясь с журналистами. - И хотел бы попросить наших жителей также оказать им поддержку, добавив в рацион больше различных морепродуктов, таких как, например, морские гребешки". Кисида пообещал, что на этой неделе правительство Японии огласит конкретный план поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая в настоящее время страдает из-за ситуации вокруг сброса с АЭС "Фукусима-1" очищенной от радиоактивных частиц воды. Из-за сброса воды от импорта японских морепродуктов отказался, в частности, Китай, что нанесло сильный удар по японским рыбакам.

Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в прошлый четверг посетил префектуру Фукусима, где встретился с местными властями и лично отведал блюда из морепродуктов, выловленных у берегов префектуры.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны нескольких стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.