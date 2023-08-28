Львовский облсовет вновь потребовал вернуть звание "Герой Украины" Бандере и Шухевичу

Облсовет направил обращение президенту страны Владимиру Зеленскому и Верховной раде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Львовский областной совет требует восстановить Степана Бандеру и Романа Шухевича в звании "Герой Украины". Об этом сообщает издание "Запад".

По его данным, облсовет направил соответствующее обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде. Это уже не первая попытка львовских властей и националистически настроенных депутатов вернуть это звание лидерам бандеровского движения - в 2018 году за соответствующее обращение собирали подписи в Верховной раде, а в 2021 году аналогичное обращение принимал Львовский облсовет.

В 2007 и 2010 годах соответственно занимавший тогда пост президента страны Виктор Ющенко присвоил Шухевичу и Бандере звание "Герой Украины", однако уже в 2010 году Донецким окружным судом указы Ющенко были признаны незаконными, после прохождения через все апелляционные инстанции в 2011 году они были упразднены.

Бандера в 1941-1959 годах был руководителем Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Шухевич с 1943 по 1950 год командовал Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ), которая была создана в 1942 году как боевое крыло ОУН. В 1941-1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в частности являлся заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова.

На совести бойцов ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. За это, а также за террористическую деятельность до войны в современной Польше Бандеру считают преступником и террористом.