Япония впервые направила истребители F-35 на зарубежные базы в Австралии

По данным NHK, самолеты прибыли на базу австралийских ВВС Тиндал

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Два истребителя F-35 из состава Воздушных сил самообороны Японии направлены для базирования в Австралии. Это первый случай размещения японских самолетов такого типа за рубежом. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, самолеты прибыли на базу австралийских ВВС Тиндал, расположенную в 320 км к юго-востоку от Дарвина. Представители ВВС обеих стран подчеркнули важность этого шага для "укрепления двустороннего сотрудничества на всех уровнях" и "сохранения свободного и открытого пространства Азиатско-Тихоокеанского региона".

В 2017 году Япония приобрела первые самолеты модели F-35. 13 августа 2023 года вступило в силу новое соглашение между Токио и Канберрой, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, указывает NHK.

Два самолета вернутся в Японию во вторник в сопровождении шести австралийских истребителей F-35, чтобы принять участие в совместных учениях Bushido Guardian. Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз отметил, что в декабре 2023 года Австралия впервые примет участие в совместных учениях Yama Sakura в качестве полноправного участника, направив в Японию свыше 150 военнослужащих.

Истребители F-35 имеют три версии, предназначенные для посадки и взлета с использованием обычных взлетно-посадочных полос (ВПП), для взлета на коротких ВПП и вертикальной посадки, а также для эксплуатации на авианосцах. В Японии на вооружении стоят 33 самолета первого типа, в будущем планируется ввести в эксплуатацию F-35 второго типа. В общей сложности количество F-35 планируется довести до 147.