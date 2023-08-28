Премьер Болгарии хочет видеть Балканы единым политическим регионом

Объединение необходимо, чтобы двигаться вперед, отметил Николай Денков

БЛЕД /Словения/, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил о желании видеть Балканы единым регионом в самом широком смысле этого слова.

"Буду рад, чтобы все страны [Балкан] начали переговоры о присоединению к Евросоюзу. Балканы - общий экономический и географический регион, надеюсь, что он станет таким и политически. Но пока наши страны должны выполнить домашнее задание. В конце концов, ЕС - это не просто географическое объединение, он основан на ценностях, которые нас объединяют", - сказал Денков, выступая на XVIII Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"Государства Балканского полуострова должны понять - нам необходимо быть вместе, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул премьер-министр Болгарии.

Мероприятие в Словении проходит под лозунгом "Солидарность во имя глобальной безопасности". В форуме принимают участие лидеры Албании, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории, а также непризнанного Косова, многочисленные представители гражданского общества, международных организаций, бизнесмены и ученые.