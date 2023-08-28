El Pais: на Украине обсуждают проведение выборов для консолидации вокруг Зеленского

По информации газеты, на текущий момент никто из украинских политиков не пользуется такой популярностью, как нынешний президент страны

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Некоторые представители украинских властей выступают за проведение президентских выборов в 2024 году, чтобы остановить падение популярности руководства страны, консолидировать власть вокруг него и иметь легитимность для завершения конфликта. С таким утверждением выступила газета El Pais со ссылкой на источники.

По ее информации, несколько представителей украинской элиты считают, что нужно провести в 2024 году президентские и парламентские выборы. Это вызвано необходимостью легитимизировать действия президента Украины Владимира Зеленского и его администрации, утверждает газета. Источники El Pais подчеркивают, что сейчас никто из украинских политиков не пользуется такой популярностью, как Зеленский.

Ранее президент Украины допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если западные страны профинансируют их проведение.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре этого года и весной 2024 года соответственно. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в Раду. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.