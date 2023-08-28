Премьер Эстонии заявила, что не планирует уходить в отставку

Кая Каллас также извинилась за бизнес компании ее мужа в России

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась за бизнес компании ее мужа в России, но отказалась уходить в отставку. Об этом она заявила информационному порталу Delfi.

"В первую очередь хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабный конфликт, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это", - приводит портал слова Каллас. "Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут для этого голоса", - сообщила она.

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.

Ранее о желании заслушать объяснения Каллас заявил экс-глава МИД Эстонии, лидер оппозиционной партии "Отечество" и председатель парламентской спецкомиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу. Президент республики Алар Карис призвал главу правительства дать ответы комиссии "вне зависимости от того, возглавляет ее представитель оппозиции, или правящего большинства". Карис также подчеркнул, что отказ некоторых эстонских компаний прекратить работу в России "ставит под вопрос авторитет Таллина в отношениях с союзниками".