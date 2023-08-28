Глава Минобороны Украины заявил, что не обсуждал с Зеленским отставку

Алексей Резников рассказал о готовности сменить должность

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским свою отставку, но готов занять другую должность.

"95% общения с Зеленским касается обеспечения сил безопасности и обороны. Остальное - что делать после победы", - ответил он на соответствующий вопрос, выступая на пресс-конференции перед украинскими журналистами. При этом он назвал должность главы Минобороны голгофой и сказал, что "не просился" на этот пост. "Он [Зеленский] точно знает, что если он попросит, поручит другой какой-то проект, который, по его мнению, важный, я с радостью соглашусь", - добавил Резников.

При этом он не ответил прямо на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла в Лондоне, как предполагают украинские СМИ. "У него есть несколько настольных проектов, которые я мог был выполнять, - сказал Резников. - <...> Проект - это что-то другое. Это задача, которую нужно решить. А задачу можно решить в разных ипостасях", - сказал министр.

В последнее время в украинских СМИ все чаще возникают рассуждения о предстоящей отставке Резникова. В частности, ее связывают с закупками Минобороны продуктов питания и военного снаряжения по завышенным ценам. На этой пресс-конференции он отверг обвинения в махинациях с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании, вокруг которых разгорелся скандал. Предыдущий скандал произошел в январе и был связан с закупками продовольствия по завышенным ценам, причем тогда Резников заявлял, что не намерен покидать пост, но готов "принять кадровые решения" в отношении виновных.

Однако "Украинская правда" опубликовала в понедельник новое журналистское расследование, согласно которому Минобороны продолжало подписывать новые многомиллиардные контракты на поставку снаряжения и боеприпасов с польской компанией "Альфа", несмотря на то, что она регулярно срывала выполнение предыдущих.

При этом несколько украинских СМИ подозревают, что выявление фактов коррупции в Минобороны связано не с попытками оздоровления системы, а с борьбой за министерское кресло. За назначением Резникова стоит глава офиса президента Андрей Ермак, которого, как считается, опекают британские кураторы, в то время как кураторы из США имеют другие планы относительно поста министра, пишут СМИ Украины. Среди возможных кандидатов называли главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.