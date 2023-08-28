Сийярто сообщил об отсутствии урегулирования споров Венгрии и Швеции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики отметил, что правительство страны "проделало домашнюю работу", поскольку еще прошлым летом направило на ратификацию в парламент документы о присоединении Швеции к НАТО

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Будапешт пока не урегулировал разногласия со Стокгольмом, которые ранее не позволили венгерскому парламенту ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Будапешту "до сих пор не удалось урегулировать споры со Стокгольмом", процитировало высказывания главы МИД информационное агентство MTI. Ранее правительство и парламент Венгрии выражали недовольство по поводу недружественных заявлений шведских политиков, расценивая их как вмешательство во внутренние дела.

В то же время Сийярто отметил, что правительство страны "проделало домашнюю работу", поскольку еще прошлым летом направило на ратификацию в парламент документы о присоединении Швеции к НАТО. По его словам, депутаты определят дату голосования по этому вопросу, когда соберутся на осеннюю сессию в конце сентября.

Министр сообщил, что Венгрия координирует свои действия с Турцией, парламент которой также пока не одобрил шведскую заявку. В частности, 20 августа об этом говорили на встрече в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сийярто отметил, что он также постоянно обсуждает эту проблему с турецким коллегой Хаканом Фиданом. "Будучи союзником Турции по НАТО, Венгрия принимает во внимание ее интересы и ее позицию, поскольку военно-оборонительный альянс должен основываться на доверии", - подчеркнул глава МИД.

Турция добивается от Швеции более решительных действий против обосновавшихся там курдских экстремистов.

27 марта венгерский парламент одобрил вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.