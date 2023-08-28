Военные из Казахстана прибыли в Белоруссию для участия в учениях ОДКБ

Маневры пройдут с 1 по 6 сентября

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Казахстана прибыли в Белоруссию для участия в совместном оперативно-стратегическом учении ОДКБ "Боевое братство - 2023". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Для участия в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство - 2023" в Республику Беларусь прибыли представители Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Участников учений встретили представители Минобороны и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии в аэропорту Бреста.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". В его рамках на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября планируется проведение пяти совместных и специальных учений. На учении "Взаимодействие-2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск-2023", в ходе учения "Эшелон-2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер-2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланировано также специальное учение "Скала-2023" с подразделениями МЧС. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.