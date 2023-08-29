Миллиардер Терри Гоу станет богатейшим в истории кандидатом на пост главы Тайваня

По данным портала ETtoday, состояние бизнесмена составляет около $7,2 млрд

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу может стать самым богатым кандидатом на выборах главы администрации Тайваня в истории острова. Об этом сообщил тайваньский информационный портал ETtoday.

Состояние 72-летнего бизнесмена составляет около $7,2 млрд. Он является шестым среди миллиардеров Тайваня и занимает 317-ю строчку в рейтинге наиболее состоятельных людей мира по версии Forbes. С 2005 по 2021 год Терри Гоу по меньшей мере шесть раз занимал первое место в рейтинге самых богатых жителей Тайваня, который составлял этот журнал.

Как указывает ETtoday, в "Индексе миллиардеров" Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) состояние Терри Гоу оценивают в $6,97 млрд - по версии агентства он является четвертым среди богатейших бизнесменов острова и занимает 333-е место в мировом рейтинге.

В случае победы Терри Гоу станет самым богатым избранным путем демократических выборов лидером в мире, отмечает портал. Сейчас это звание принадлежит премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, состояние которого оценивают в $909 млн.

Терри Гоу 28 августа заявил, что будет участвовать в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году в качестве независимого кандидата. Для успешной регистрации он должен собрать 290 тыс. подписей.

Предприниматель является основателем и бывшим председателем совета директоров компании Foxconn (также известна как Hon Hai Precision Industry) - крупнейшего в мире контрактного производителя электроники. Она выполняет заказы для таких ведущих мировых компаний, как Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony, Tesla. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 компания Foxconn занимает 27-ю строчку.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. Фаворитом предвыборной гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ: по данным опубликованных в августе опросов общественного мнения, его поддержали 43,4% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (26,6% опрошенных). Третью строчку в опросах занял кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (13,6% респондентов).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.