Глава комитета начальников штабов: около Японии может произойти конфликт, как на Украине

Ёсихидэ Ёсида отметил, что страна должна "кардинально укрепить свой оборонительный потенциал"

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония не может исключать, что рядом с ней может произойти конфликт, подобный тому, который происходит сейчас на Украине. Такое мнение выразил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.

"Мы не можем исключить, что такой же серьезный кризис может произойти и вблизи Японии, и мы сильно обеспокоены такой возможностью. Япония должна сделать две вещи. Во-первых, мы должны кардинально укрепить свой оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие уроки должен извлечь Токио из происходящего на Украине.

По его словам, в текущей ситуации Японии следует укреплять собственные оборонные возможности, чтобы не полагаться только на альянс с США. "До сих пор мы могли рассчитывать на сдерживание США в случае возникновения кризиса. Но если мы будем слишком полагаться на США, то появятся те, кто будет сомневаться в том, что союз с нами стоит таких затрат. Мы будем укреплять потенциал альянса, расширяя возможности Японии в плане самостоятельных действий", - добавил Ёсида.