Южная Корея, США и Япония провели морские учения по борьбе с ракетами

Участники отработали процедуры по выявлению и отслеживанию смоделированного компьютером полета баллистической ракеты КНДР

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. ВМС Республики Корея и США, а также морские Силы самообороны Японии провели во вторник совместные учения по противоракетной обороне в международных водах к югу от Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap.

От каждой из сторон участвовал эсминец, оснащенный системой Aegis. Участники отрабатывали процедуры по выявлению и отслеживанию смоделированного компьютером полета баллистической ракеты КНДР.

Моряки трех стран также проверили систему обмена информацией, поскольку до конца года Республика Корея, США и Японии, как планируется, начнут передавать информацию о пусках ракет в реальном времени. Предыдущие подобные трехсторонние учения состоялись в июле.

Южнокорейские ВМС отметили, что нынешние маневры произошли на фоне "роста ядерной и ракетной угроз" со стороны КНДР, включая неудачную попытку запуска военного спутника на прошлой неделе.