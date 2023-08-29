Премьер Японии примет участие в саммите G20 и встречах по линии АСЕАН

Саммит Группы двадцати пройдет в Индии, мероприятия АСЕАН - в Индонезии

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 5 по 11 сентября посетит Индонезию и Индию для участия во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммите Группы двадцати (G20). Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосимицу Мотэги.

"Премьер-министр Кисида намерен посетить Индонезию и Индию в период с 5 по 11 сентября. В Индонезии, где пройдет саммит АСЕАН, он примет участие в сопутствующих встречах. Мы намерены еще больше укреплять наши отношения с АСЕАН, поскольку в этом году исполняется 50 лет с начала нашего сотрудничества", - сказал он.

По словам Мотэги, после визита в Джакарту Кисида отправится в Индию для участия в саммите Группы двадцати. "На саммите G20 будет обсуждаться продовольственная безопасность. Другими темами станут помощь в целях развития и содействие цифровизации", - заключил генсек ЛДП.

43-й саммит АСЕАН и сопутствующие конференции состоятся в Джакарте 5-7 сентября. Саммит G20 под председательством Индии пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.