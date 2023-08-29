Национальный архив США хранит 5,4 тыс. писем, в которых Байден использует псевдонимы

По данным New York Post, эти документы могут свидетельствовать о том, что президент США пересылал правительственную информацию своему сыну Хантеру и его бизнес-партнерам, а также обсуждал с ними государственные дела

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Национальный архив США признал, что владеет почти 5,4 тыс. электронных писем и документов, которые могут доказать, что президент США Джо Байден использовал псевдоним во время пребывания на посту вице-президента (2009-2017) для сокрытия коррупционных схем. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на заявление архива.

По ее данным, он располагает документами и письмами, где упоминаются Робин Уэр и Роберт Питерс - такие псевдонимы Байден использовал, занимая пост вице-президента. Как отмечает издание, эти документы могут свидетельствовать о том, что Байден пересылал правительственную информацию своему сыну Хантеру и его бизнес-партнерам, а также обсуждал с ними государственные дела.

"Слишком часто чиновники злоупотребляют своей властью, используют ее в личных или политических целях <...>. Необходимо опубликовать почти 5,4 тыс. писем Байдена", - считает юрисконсульт SLF Кимберли Херманн.

Телеканал Newsmax ранее информировал, что председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) обратился к Национальному архиву с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Байдена в годы его вице-президентства. Среди запрошенных документов были письма, в которых Байден использовал псевдоним "Роберт Питерс".

Республиканцы в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США ранее заявили, что семья Байдена получила незаконные выплаты на сумму более $20 млн, в том числе от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Как следует из заявления, опубликованного на сайте комитета, речь идет о периоде, когда Байден был вице-президентом США.

Законодатели утверждают, что речь идет, в частности, о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании Хантеру Байдену и Девону Арчеру. Кроме того, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai якобы получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.