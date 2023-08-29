Совет глав правительств СНГ рассмотрит финансирование системы ПВО на 2024 год

По словам генсекретаря СНГ Сергея Лебедева, главам правительств стран Содружества также будет предложено рассмотреть несколько программ совместной деятельности

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Содружества Независимых Государств в октябре на заседании в Бишкеке рассмотрят финансирование Объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы сейчас уже сформировали основной костяк этой повестки дня. Туда войдут традиционно вопросы экономического характера, гуманитарного плана, вопросы финансирования органов СНГ. В частности, финансовые вопросы займут в повестке дня большую часть. Это 11 вопросов, касающихся формирования единого бюджета стран СНГ на будущий год <…>, финансирование межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, <…> финансирование Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ на 2024 год", - сказал он журналистам в Минске перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества.

Лебедев сообщил, что главам правительств стран СНГ также будет предложено рассмотреть несколько программ совместной деятельности. В их числе программа, связанная с проведением в 2024 году Года волонтерского движения, а в 2025 году - Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года мира и единства в борьбе с нацизмом. "Все страны Содружества, народы которых принимали участие в борьбе против фашизма, проведут соответствующие важные мероприятия в своих странах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал генеральный секретарь Содружества.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября 2023 года в Бишкеке.