Полиция Гаити начала операцию по остановке вооруженных банд в столице

По данным агентства Prensa Latinа, это необходимо для того, чтобы дипломатические миссии и предприятия могли возобновить свою работу

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские Гаити начали операцию в столице, городе Порт-о-Пренс, чтобы остановить продвижение вооруженных банд и позволить тысячам местных жителей вернуться в свои дома. Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление полиции.

По его данным, полиция получила приказ "навести порядок и остановить продвижение банд", чтобы дипломатические миссии и предприятия могли возобновить свою работу. Власти признали, что несколько районов столицы полностью контролируются бандами.

Как отмечает агентство со ссылкой на официальные данные, из-за действий банд в районе Карфур-Фей более 5 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и скрываться в школах или на городских площадях. По оценкам международных организаций, число перемещенных лиц может быть намного больше и даже превышать 10 тыс.

Ранее портал Haiti Libre информировал, что в Гаити ежедневно происходит более 13 убийств, за первые семь месяцев погибло около 2,5 тыс. человек. По данным телеканала Telesur, вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправить вооруженную миссию в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. 20 августа в столицу карибской республики прибыла оценочная миссия из Кении, по итогам работы которой будет решаться вопрос о создании миссии содействия безопасности в Гаити во главе с африканской страной.