ВС Филиппин и Австралии проведут совместное патрулирование в Южно-Китайском море

По сведениям газеты The Manila Times, договоренность была достигнута после окончания первых совместных учений двух стран Alon-2023

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Руководства Филиппин и Австралии одобрили план проведения совместного патрулирования района Южно-Китайского моря. Об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на начальника штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Броунера.

"Мы дорабатываем детали, но президент [Филиппин] и руководство Австралии уже одобрили [план]. Мы будем поддерживать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе для поддержки международного порядка, основанного на правилах", - приводит издание слова генерала. Филиппины и Австралия также "подтвердили готовность [и в будущем] проводить операции по совместному патрулированию акватории в Южно-Китайском море и других районах, представляющих взаимный интерес", указывает газета.

Как отмечает издание, договоренность была достигнута после окончания первых совместных учений двух стран Alon-2023. По их результатам обе стороны подтвердили "решительную поддержку решения Арбитражного суда по Южно-Китайскому морю от 2016 года" и "важность соблюдения всеми странами норм международного права, в частности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву".

Это произошло на фоне последнего обострения отношений между Пекином и Манилой после инцидента в районе отмели Аюнгин, когда корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров, выполнявших миссию по снабжению контингента на судне Sierra Madre. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

Китай десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году постановила, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой акваторией.