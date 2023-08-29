Пентагон не комментирует сообщения о планах размещения ядерного оружия США в Британии

О таких намерениях ранее сообщила газета The Guardian

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон не комментирует сообщения о том, что США готовятся к размещению ядерного оружия на территории Великобритании. Об этом заявила на брифинге журналистам заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Я видела сообщения, о которых вы говорите. Согласно нашей позиции, мы не раскрываем детали об американских ядерных силах, в том числе об их базировании. Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не опровергать факты присутствия или отсутствия ядерного оружия в каких-либо местах", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось, что США могут готовиться к размещению ядерного оружия на территории Великобритании. Издание отмечало, что речь также идет о планах нарастить присутствие американского персонала на военно-воздушной базе Лейкенхит в Восточной Англии.

Американское ядерное оружие находилось на территории Великобритании с 1954 года, но было выведено после 1991 года.