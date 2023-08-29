Командующий армией Судана предложил создать переходное правительство на срок 9-18 месяцев

Абдель Фаттах аль-Бурхан считает, что нужно запретить в стране действие "каких-либо вооруженных группировок"

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, который также руководит Суверенным советом страны, выступил с новой инициативой по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По его данным, инициатива аль-Бурхана была, в числе прочего, одной из тем прошедших 29 августа в Эль-Аламейне переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. План мирного урегулирования, который представил командующий армией, предполагает "формирование национального правительства, пользующегося одобрением всех политических сил Судана, которое будет действовать в течение переходного периода на срок от 9 до 18 месяцев". Кроме того, аль-Бурхан предлагает запретить в стране действие "каких-либо вооруженных группировок".

Как подчеркнул командующий в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera el-Ekhbariya, "армия Судана стремится к демократическому переходу, а не к власти". "Мы стремимся провести свободные и справедливые выборы, на которых суданский народ решит, чего он хочет", - заверил аль-Бурхан.

Аль-Бурхан прибыл с визитом в Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье, во главе суданской делегации 29 августа. Его сопровождают министр иностранных дел Али ас-Садик, глава Службы общей разведки Ахмед Ибрагим Муфадал и генеральный директор системы оборонной промышленности Миргани Идрис Сулейман. Египет стал первой страной в зарубежном турне аль-Бурхана, которое он совершает впервые с начала конфликта в стране 15 апреля. Ожидается, что командующий армией Судана в ближайшее время посетит несколько арабских и африканских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Южный Судан и Чад.