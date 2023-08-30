Франция направила гуманитарную помощь к Лачинскому коридору

Как ранее сообщали СМИ, в Корнидзор также отправится мэр Парижа Анн Идальго

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. 10 грузовых машин с французской гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха направились в приграничное с Азербайджаном армянское село Корнидзор. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как ранее сообщали местные СМИ, в Корнидзор также отправится мэр Парижа Анн Идальго, она намерена сопровождать колонну грузовиков с гуманитарным грузом. Помощь для жителей Нагорного Карабаха предоставлена властями Парижа и некоторых крупных французских городов.

У села Корнидзор уже более месяца стоят грузовики с гуманитарной помощью, которую отправило правительство Армении, однако Азербайджан отказывается пропускать их через Лачинский коридор.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.